(aggiornato alle 18.54) «La nostra rete di produzione europea si è ulteriormente ampliata, da tre partner nel dicembre 2020 quando abbiamo ricevuto le prime autorizzazioni, agli 11 attuali, compresa BioNTech Marburg. Stiamo rafforzando ulteriormente questa rete e siamo in fase di colloqui con ulteriori partner qualificati per nuovi potenziali accordi». Lo apprende l’ANSA dall’azienda farmaceutica Pfizer.

Il Commissario Ue Thierry Breton ieri è stato allo stabilimento Pfizer a Puurs in Belgio, dove si producono 50 mln di dosi al mese che «dovrebbero essere raddoppiate per giugno». Breton guida la task force per supportare la campagna vaccinale in Europa.