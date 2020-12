«In base ai dati che abbiamo ci aspettiamo che l’immunità dal vaccino sia protettiva contro la variante - afferma Moderna in un comunicato -. Faremo dei test aggiuntivi nelle prossime settimane per confermarlo».

Diversi gruppi di ricerca nel mondo stanno affrontando il problema, afferma alla Cnn Nelson Michael, direttore del Center for Infectious Diseases Research del Walter Reed Army Institute of Research. «Abbiamo iniziato a lavorare appena i ricercatori britannici hanno pubblicato la sequenza genetica della variante - spiega -. Il primo passo è una simulazione al computer, che ci permetterà di valutare la maggior parte degli aspetti che suscitano preoccupazione -. Altri team nel mondo stanno facendo la stessa analisi. Se questi test mostreranno che ci sono preoccupazioni serviranno altre ricerche in laboratorio e sugli animali per avere risposte definitive».