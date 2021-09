La Pfizer-BioNtech ha presentato alla Food and drug administration (Fda) gli attesissimi dati sul suo vaccino anti COVID-19, relativi ai bambini da 5 a 11 anni. E’ il primo passo per la richiesta dell’autorizzazione all’uso in emergenza per la prima immunizzazione contro il Sars-Cov2 per i piccoli al di sotto dei 12 anni.