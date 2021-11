L’agenzia europea per i medicinali EMA ha raccomandato di concedere un’estensione dell’indicazione per il vaccino COVID di Pfizer-BioNtech per includere l’uso per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Il vaccino è già approvato per l’uso in adulti e bambini di età 12 e oltre. Si legge in una nota dell’EMA.