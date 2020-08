La moglie gli nega i soldi che gli servivano per comprare alcool e andare a prostitute e lui la picchia e mette a soqquadro la loro abitazione. L’uomo, un 47.enne, è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale di Catania. Dopo avere quasi sfondato la porta d’ingresso a calci ha schiaffeggiato la donna costringendola a consegnargli il suo bancomat per prelevare del denaro. Le aggressioni, ha denunciato poi la vittima ai militari dell’Arma, erano iniziate da tempo, ma non le aveva segnalate per paura di ritorsioni. L’uomo è stato arrestato per estorsione e maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere.