«Il corpo di una donna è stato ritrovato in una frana avvenuta lunedì mattina sull’autostrada 99, nei pressi di Lillooet (250 km a nord di Vancouver) e le ricerche continuano oggi», ha annunciato la Royal Canadian Mounted Police, la polizia federale, in un comunicato stampa. «Il numero totale di persone e veicoli scomparsi non è stato confermato», hanno detto le autorità.