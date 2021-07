Le piogge torrenziali nel Giappone centro occidentale costringono le autorità locali a emanare un ordine di evacuazione per oltre 1,3 milioni di persone.

Il provvedimento riguarda in particolar modo le regioni del Chugoku, Shikoku e Kinki, che comprendono 7 prefetture. Nella città di Mihara, poco distante da Hiroshima, le precipitazioni hanno raggiunto i 50 millimetri per ora, allagando quasi 4.000 abitazioni.

Il livello elevato dell’acqua ha creato complicazioni anche al trasporto ferroviario, con la linea Sanyo dei treni superveloci Shinkansen, sospesa per il momento.

In Giappone la stagione delle piogge dura mediamente sei settimane, tra giugno e luglio. I meteorologi fanno notare come le perturbazioni stiano diventando sempre più imprevedibili come conseguenza dei cambiamenti climatici, dovuti al riscaldamento globale.