(Aggiornato alle 11.55) Prosegue il lancio di razzi da Gaza su Israele - circa 1.500 questa settimana - e aumentano i raid aerei dello Stato ebraico sul territorio palestinese. Per la prima volta nell’ultima escalation le sirene d’allarme hanno risuonato anche nel nord di Israele. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden afferma che lo Stato ebraico «ha il diritto di difendersi»: «Israele ha il diritto di difendersi», ha affermato Biden commentando l’escalation tra israeliani e palestinesi. Intanto la Casa Bianca rende noto che il presidente USA parlando al telefono col premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato un appello perché venga al più presto ripristinata la calma. «Gerusalemme, una città così importante per i fedeli di tutto il mondo, deve essere un luogo di pace», ha affermato Biden, invitando Netanyahu a restare in contatto personalmente nei prossimi giorni. Da parte sua il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il leader palestinese Abu Mazen chiedendogli di fermare il lancio di razzi verso Israele. «Ho parlato con il presidente Abbas della situazione in corso a Gerusalemme, in Cisgiordania e a Gaza. Ho espresso le mie condoglianze per la perdita di vite umane. Ho sottolineato la necessità di porre fine agli attacchi missilistici e di abbassare le tensioni», ha twittato il funzionario USA. «Israeliani e palestinesi meritano di avere uguali libertà, dignità, sicurezza e prosperità», ha aggiunto. È stato il primo contatto ad alto livello tra l’amministrazione Biden e i palestinesi. Washington aveva annunciato in precedenza l’invio di un emissario in Israele e nei territori palestinesi per sollecitare ancora una volta la «de-escalation». La nuova esplosione di violenza, la più intensa in sette anni, ha provocato centinaia di morti e feriti da lunedì.

L’UNICEF: «Uccisi almeno 15 bambini»

«Secondo le notizie che ci arrivano, almeno 14 bambini nello Stato di Palestina e un bambino in Israele sarebbero stati uccisi da lunedì. Altri 95 bambini a Gaza e in Cisgiordania - compresa Gerusalemme Est - e 3 bambini in Israele sarebbero stati feriti negli ultimi cinque giorni», scrive in una nota la direttrice generale dell’UNICEF, Henrietta Fore. L’ultimo bilancio diffuso da Hamas parla di 17 bambini uccisi solo a Gaza. «La situazione - prosegue Fore - è a un pericoloso punto critico. Il livello di violenza e il suo impatto sui bambini è devastante. Siamo sull’orlo di una guerra su larga scala. In ogni guerra, i bambini - tutti i bambini - soffrono per primi e soffrono di più». «Chiedo a tutte le parti di porre fine a tutte le violenze e di allentare le tensioni. Esorto tutte le parti a proteggere tutti i civili, specialmente i bambini, a risparmiare le infrastrutture civili essenziali dagli attacchi, e a porre fine alle violazioni contro i bambini. Ricordo a tutte le parti i loro obblighi secondo il diritto internazionale umanitario e la legge sui diritti umani», conclude Henrietta Fiore citata nella nota dell’agenzia dell’ONU per l’infanzia.

«Neutralizzati fino a 80 uomini armati»

«Chiunque a Gaza impugna un’arma è per noi passibile di morte. Finora ne abbiamo neutralizzati 60-70, forse anche 80»: lo ha affermato alla radio pubblica Kan il portavoce militare israeliano Hedai Zilberman. Il portavoce ha confermato che l’esercito ha sottoposto ai vertici politici piani disparati, fra cui piani relativi ad un ingresso terrestre a Gaza. Ma la decisione finale, ha notato, spetta al livello politico, come quella relativa ad un eventuale cessate il fuoco. «Intanto teniamo il piede sull’acceleratore. Le capacità offensive di Hamas sono già calate del 25 per cento e nel prossimo futuro saranno dimezzate».

«Morti 83 palestinesi, anche donne e bambini»

Dall’inizio delle ostilità con Israele 83 palestinesi sono rimasti uccisi a Gaza e quasi 500 sono stati feriti. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Hamas secondo cui fra le vittime ci sono 17 bambini e sette donne. Il portavoce israeliano ha affermato che fra i morti a Gaza ci sono «decine di terroristi». Ha aggiunto che molti razzi di Hamas si sono rivelati difettosi e sono esplosi all’interno della Striscia, provocando vittime fra i civili.

Nella notte 130 razzi

Sono stati 130 i razzi lanciati dalla notte scorsa da Gaza verso Israele: di questi molti sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui più di 20 sono ricaduti all’interno del territorio di Gaza. L’esercito israeliano, dall’inizio del conflitto, ha colpito oltre 600 obiettivi militari nella Striscia: tra questi un tunnel di Hamas e anche infrastrutture e centri di comando. Tra le strutture colpite a Gaza - ha ricordato l’esercito - ci sono anche numerose filiali della principale banca di Hamas. Ieri il portavoce militare aveva detto che nell’intensificazione degli attacchi sulla Striscia sarebbero rientrati anche i «simboli del potere di Hamas» nella Striscia. Sempre la notte scorsa, è stata centrata «l’infrastruttura del terrore nella residenza di Iyad Tayeb, comandante del battaglione ‘Campi Centrali’ di Hamas».

Il lancio di razzi riprende in mattinata

Intensi lanci di razzi da Gaza sono ripresi stamane in direzione della vicina città israeliana di Sderot e dei villaggi agricoli della zona. La popolazione è stata costretta più volte a correre nei rifugi. In un villaggio ebraico di confine i razzi hanno colpito edifici, ma non si hanno notizie di vittime. Lo ha reso noto l’esercito. La scorsa notte un razzo palestinese ha centrato un condominio a Petach Tikwa, città popolosa ad est di Tel Aviv. Secondo i servizi di soccorso, otto persone sono rimaste ferite.

©CdT.ch - Riproduzione riservata