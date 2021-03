Centinaia di persone sono state sfollate oggi a causa di piogge record e allagamenti lungo la costa orientale dell’Australia, in particolare a nord di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud.

Le autorità locali hanno messo in guardia la popolazione contro inondazioni improvvise e la polizia prevede che nelle prossime ore, quando la perturbazione dovrebbe spostarsi verso sud, molti altri abitanti lasceranno le proprie abitazioni per rifugiarsi nei centri predisposti per le persone che hanno lasciato le loro case.