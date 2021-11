L’intesa è stata sottoscritta da 81 mila dei circa 100 mila abitanti, in maggioranza afro-americani: circostanza che ha trasformato il caso anche in un esempio emblematico di ineguaglianza razziale negli USA, dove le comunità più povere e svantaggiate pagano di più il prezzo delle inefficienze pubbliche.

«Abbiamo fatto la storia e spero che l’accordo crei un precedente per non avvelenare la gente», gli ha fatto eco Melissa Mays, madre di tre bambini ammalatisi a causa del piombo. Gran parte degli indennizzi saranno pagati dallo Stato del Michigan, ritenuto il principale responsabile dello scandalo.

L’ex governatore repubblicano Rick Snyder è stato incriminato per negligenza volontaria, insieme a Howard Croft, all’epoca direttore delle opere pubbliche, mentre l’ex direttore della sanità dello stato Nick Lyon sarà incriminato per vari omicidi colposi.

Flint dichiarò lo stato di emergenza solo nel 2015, circa un mese dopo che l’agenzia per la protezione ambientale aveva scoperto livelli pericolosi di piombo, sostanza che può nuocere a cuore, reni e nervi. Seguirono valanghe di cause e molti politici accorsero nella città, dall’allora presidente Barack Obama ai candidati democratici per la Casa Bianca Hillary Clinton e Bernie Sanders, mentre imprenditori come Elon Musk e vip come Cher si mobilitarono per aiutare i residenti.