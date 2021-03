Piovono turisti e la Spagna si interroga

«Qualcosa è arrivato». Anzi, qualcuno. Danilo Fasola, ormai, è un abitante di Tenerife a tutti gli effetti. Si è trasferito alle Canarie nel 2015. «Torno spesso in Svizzera» afferma il ticinese. «Ma preferisco passare i miei inverni al caldo». Come dargli torto: a Torviscas, dove vive lui, piove di rado e le temperature sono miti anche nei mesi considerati più freddi. Lentamente, la comunità autonoma spagnola sta riabbracciando il turismo. «Certo, i volumi di Maiorca qui ce li sogniamo ma rispetto ai primi mesi del 2021 l’isola è molto più frequentata» prosegue il nostro interlocutore. «Io vivo a sud, una zona a suo tempo molto battuta. Molti italiani l’hanno scelta o per lavorare da remoto o, ancora, come buen retiro dopo la pensione. Vivere a Tenerife costa relativamente poco. Con millecinquecento euro al mese stai bene».

A tavola, ma solo in terrazza

La Pasqua si avvicina. E con essa le preoccupazioni legate a una possibile recrudescenza del virus. La polemica, in Spagna, tiene banco da giorni. Soprattutto perché il turismo interno – formato cioè da spagnoli – di fatto è chiuso. Mentre i tedeschi stanno invadendo le Baleari. «Io accoglierò due miei cugini e due amici, arriveranno tutti dal Ticino» ribadisce Fasola dalle Canarie. «Nel mio piccolo, beh, è già un bel movimento. Posso capire ad ogni modo chi ha scelto di passare la Pasqua lontano dalla Svizzera. Da voi, o forse dovrei dire da noi, praticamente è tutto chiuso. Qui, almeno, un po’ di vita c’è». In effetti, Tenerife ha (quasi) ritrovato la normalità. Diversi alberghi hanno riaperto i battenti, oltre la metà fra bar e ristoranti lavora senza problemi. Addirittura, «la domenica bisogna prenotare perché altrimenti è impossibile trovare un tavolo» sottolinea Danilo. «Un anno fa, all’inizio dell’emergenza, le strutture alberghiere chiudevano e quindi non aveva senso, dall’Europa continentale, sobbarcarsi un volo di quattro ore e mezza. Il fatto che le Canarie, ora, siano praticamente aperte è un incentivo. E poi c’è la questione della quarantena: la Spagna è uscita dalla lista dei Paesi a rischio stilata dall’Ufficio federale della sanità. Ergo, al rientro in Svizzera non bisogna chiudersi in casa. Io stesso rientrerò brevemente su Zurigo per un consulto medico». I paletti, quindi, sono soltanto due: un test negativo per entrare alle Canarie e, al rientro, un altro certificato COVID da presentare alle autorità elvetiche. «Per un paradiso come questo – fa notare Danilo – vale la pena farsi testare».

La situazione epidemiologica, intanto, nell’arcipelago è buona. «Alcune isole viaggiano a uno, due contagi di tanto in tanto. Qui a Tenerife il virus circola di più, ma le autorità non fanno allarmismi. In vista della Pasqua e dell’arrivo di un maggior numero di turisti, però, la comunità ha stretto un po’ le viti a livello di misure: il coprifuoco comincerà alle dieci di sera e non più alle undici, mentre i ristoranti potranno offrire cibo e bevande soltanto nelle terrazze. Non sarà più consentito il servizio al chiuso».

Nello spazio di sette giorni gli ingressi sono triplicati: da 8 mila a 25 mila

Quanto traffico all’aeroporto

La situazione, diceva Fasola, è indubbiamente più caotica a Maiorca. Myriam Moneo, giornalista del Diario de Mallorca specializzata in turismo, snocciola dati interessanti: «All’aeroporto di Maiorca sono letteralmente esplosi i voli internazionali. Abbiamo registrato 53 atterraggi il venerdì, 76 il sabato e 90 la domenica. Questo fine settimana sono sbarcati in tutto 25 mila passeggeri provenienti dall’estero, di cui la maggior parte tedeschi. Il weekend precedente gli sbarchi erano stati 8 mila. Nello spazio di sette giorni gli ingressi sono triplicati, quindi. E il dato per la Pasqua crescerà ancora». E ancora: «Più o meno un hotel su nove, al momento, è aperto e disponibile a ricevere turisti. Parliamo di un centinaio di strutture sparse sull’isola».

L’arrivo dei turisti tedeschi, considerando l’evoluzione del virus in Germania, preoccupa e non poco i residenti maiorchini e, di riflesso, le autorità spagnole. «C’è molta preoccupazione, sì» conferma Myriam. «I tedeschi, in particolare, sono tanti. Mi dicono che anche le agenzie di viaggio svizzere stanno puntando forte sulla Spagna e sulle Baleari. Ma la preoccupazione maggiore è legata proprio alla Germania e al fatto che, rispetto a Maiorca, l’incidenza del virus là è decisamente maggiore».

Il problema nel problema? Gli spagnoli, all’interno del proprio Paese, non possono muoversi. O, meglio, non possono spostarsi da una regione all’altra. «Io ad esempio sono originaria del nord della Spagna. Non vedo la mia famiglia da parecchi mesi. E ancora: una persona di Barcellona, Madrid o Valencia non può passare la Pasqua alle Baleari. Un tedesco sì». Il via libera dato ai tedeschi e agli svizzeri, in fondo, potrebbe avere anche risvolti positivi: il turismo, la prima e unica industria delle Baleari, può tornare a respirare. «Ma la salvezza, in termini economici, è data dall’estate. Se ora, per disgrazia, i contagi tornassero a salire a Maiorca e nelle altre isole rischieremmo di rovinare tutti gli sforzi fatti. E, di conseguenza, potremmo trovarci con un’estate ancora carica di limitazioni».

Myriam, ad ogni modo, chiarisce un concetto importante: «Chi pensa di venire alle Baleari per fare movida rimarrà deluso» conclude. Governo locale e centrale hanno infatti varato nuove restrizioni per la Pasqua. Fino all’11 aprile, come alle Canarie, bar e ristoranti potranno effettuare regolare servizio soltanto all’esterno ma, attenzione, con una capacità del 50% rispetto all’occupabilità e soltanto fino alle 17. Anche i bar degli alberghi dovranno piegarsi, mentre la cena in hotel sarà garantita, al tavolo, fino alle 22. «Alle cinque di pomeriggio, di fatto, la vita comincia. Qui invece chiude tutto». Una chiusura che, tuttavia, potrebbe evitare il peggio.

