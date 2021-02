Improvviso. Come una valanga. Parliamo del dietrofront del Governo italiano. Nessuna riapertura degli impianti sciistici. Al contrario, funivie e seggiovie rimarranno ferme in tutto il Belpaese. Fino al 5 marzo, poi si vedrà. Anche se dopo questa retromarcia appare difficile, diciamo pure impossibile, salvare la stagione invernale. Con tutte le conseguenze del caso per chi, questi impianti, li gestisce e per chi, come gli alberghi, vive grazie agli sciatori. «Ovviamente non siamo contenti» afferma Laura Kaltembacher dell’Hotel Terme a Bormio. Qui, va da sé, la riapertura rappresentava una speranza. La classica boccata d’ossigeno, sì. Per respirare almeno un po’ e guardare al domani con meno pessimismo. Niente da fare, il ministro della Salute Roberto Speranza ha gelato tutti. E adesso la domanda...