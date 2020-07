Sono in calo i nuovi casi di coronavirus in Italia. Quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 138, contro i 208 di ieri, mentre le nuove vittime sono in aumento: 30, mentre ieri erano solo 8. Il bollettino odierno della Protezione civile parla di 241.956 contagi dall’inizio della pandemia. Il numero dei tamponi è raddoppiato rispetto a ieri, quando erano 22.166, oggi sono 43.219 i test analizzati. Le vittime totali per COVID-19 raggiungono quota 34.899. Continua la discesa del numero degli attualmente positivi, con un -467 sono ora 14.242. I guariti nelle ultime 24 ore sono 574, per un totale di 192.815 persone che hanno sconfitto la malattia. I pazienti ricoverati in ospedale sono 940, di cui 70 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.232.