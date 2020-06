Sono 270 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 72 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno della Protezione civile parla di 234.801 contagi dall’inizio della pandemia. L’incremento dei positivi è in netto calo rispetto ai ieri, quando è stato registrato un +518. Anche il numero dei tamponi è aumentato: nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 72.485, contro i 65.028 del giorno precedente. Il totale dei tamponi è arrivato a quota 4.187.057 (contando anche quelli ripetuti più volte sulla stessa persona), mentre i test sui singoli casi sono 2.599.294. La Lombardia resta la Regione più colpita, con 142 dei 270 nuovi casi. Le vittime totali per COVID-19 raggiungono quota 33.846. Continua a diminuire il numero degli attualmente positivi, con un -1.089, sono ora 35.877. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.297, i pazienti ricoverati in ospedale sono 5.002 , di cui 293 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 30.582.