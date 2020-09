La madre della ragazza ha raccontato all’Apple Daily, tabloid del fronte democratico fondato dall’attivista Jimmy Lai, di voler citare in giudizio la polizia: sua figlia e suo figlio di 20 anni, ha spiegato, erano stati multati per la violazione delle norme anti COVID-19 sui raduni operative nell’isola, assicurando che erano lì perché stavano acquistando materiale artistico e che la dodicenne, lievemente ferita, era scappata perché impaurita.

La deputata pandemocratica Claudia Mo ha criticato l’operato delle forze dell’ordine, descrivendo le loro azioni a danno della ragazza una prova di quanto «la polizia sia diventata inutilmente nervosa e dal grilletto facile». I suoi rilievi hanno preso di mira gli arresti di massa decisi per domare le manifestazioni convocate online dagli attivisti contro il rinvio di un anno, dal 6 settembre 2020 al 5 settembre 2021, delle elezioni politiche per il rinnovo del parlamentino locale.

La polizia, in una nota, ha spiegato poi che «era preoccupata per i giovani che partecipavano a raduni di gruppo illegali e la loro presenza alle caotiche scene di protesta ha messo in pericolo la loro sicurezza personale». Il bilancio finale ha quantificato in quasi 300 gli arresti eseguiti, di cui 270 per adesione a manifestazioni illegali. Mentre finora almeno 25 persone sono state arrestate in base alla legge sulla sicurezza nazionale, di cui una anche formalmente incriminata.