Placido Domingo: «Sono a casa e mi sento bene»

«Fortunatamente fin dal primissimo sintomo ero, come al solito vista la mia età e le mie copatologie, sotto supervisione medica, perciò è stata subito sospettata l’infezione da Covid-19 e questo mi ha aiutato molto. Ora continuo la terapia e il riposo. Il mio pensiero in questo momento è per chi soffre e per chi sta generosamente lottando per salvare vite umane», ha scritto il tenore sulla sua pagina. La notizia mette fine alle congetture su un presunto peggioramento delle condizioni di salute dell’artista spagnolo che ha 79 anni.