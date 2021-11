«Minigonne e scollature vietate a Terni». Più o meno così hanno titolato la scorsa settimana molti quotidiani italiani. Per alcuni però, compreso il sindaco del comune umbro, si tratta di una «strumentalizzazione». Che in Italia è diventata un caso politico di lotta tra destra e sinistra. Ma andiamo con ordine e spieghiamo meglio quanto è accaduto.

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha firmato un’ordinanza comunale sulla lotta al degrado generato dalla prostituzione in strada. Un’ordinanza in vigore dal 17 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 «per il superamento di situazione di degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana» necessario per il «contrasto al fenomeno della prostituzione». Che, in realtà, è il copia-incolla di un provvedimento emesso già lo scorso anno, a fine luglio 2020 (con focus su aree diverse del comune).

Cosa prevede l’ordinanza? È «fatto divieto a chiunque» di «porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a offrire prestazioni sessuali a pagamento», quindi «atteggiamenti di richiamo, invito o saluto allusivi, stazionamento, appostamento e adescamento». Ma anche (e qui casca l’asino) «nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione». Da qui i titoli su minigonne e scollature, fino a «Terni come Kabul» (da La Stampa).

Il provvedimento ha generato aspre critiche e si è trasformato in una lotta tra destra (il sindaco Leonardo Latini è leghista) e sinistra. La senatrice umbra M5s Emma Pavanelli, ha parlato di «ordinanza che impone alle donne il divieto di abbigliamento provocante, pena l’equiparazione a prostitute». «No, non siamo in Afghanistan sotto il regime talebano, ma in Umbria - ha scritto -. Il sindaco vuole eliminare la prostituzione vietando minigonne e scollature e limitando la libertà delle donne. Una decisione ridicola e grave che ci fa capire a che livello è arrivato il partito di Salvini, un livello medioevale, omocentrico e privo di idee». Così si «puniscono le donne e la loro libertà di vestirsi, in linea con un ideale di società antica e patriarcale» ha affermato in una nota l’associazione umbra Terni Valley. «Che significa ‘‘decoroso’’? Cosa distingue un atteggiamento decoroso da uno che non lo è?». Il consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti, in un post su Facebook ha pure commentato: «Forti con i deboli e deboli con i forti».

© Shutterstock

Polemiche che il sindaco ha tentato di smorzare: «Se si legge il provvedimento attentamente e con uno spirito laico ci si accorge che non è vietato alcun tipo di abbigliamento particolare da parte di nessuno, ma che c’è solamente la volontà di contrastare un fenomeno. Occorre leggere bene e non estrapolare singole parole, perché altrimenti si rischia di strumentalizzare il tutto». Inoltre, «ci sono ordinanze analoghe in comuni di centrosinistra e centrodestra». A cominciare da Rimini. L’«Ordinanza contingibile ed urgente per prevenire e contrastare gravi pericoli cagionati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via, valida dal 28 giugno 2021 e fino al 31 gennaio 2022» si trova sul sito del Comune. E il testo è un copia-incolla di quello di Terni. «Sia fatto divieto a chiunque di (1) porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione; (2) richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto e/o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento; (3) alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere questi comportamenti». Già nel 2015, a Rimini, in sette mesi erano state ben 68 le violazioni accertate e sanzionate (con multe fino a 500 euro). «Numeri a significare come il Comune di Rimini, così come tutti gli Enti locali, stia sopperendo con iniziative e mezzi propri a una carenza legislativa che ancora non ‘‘riconosce’’ il link tra attività di prostituzione in strada e degrado urbano», scriveva l’allora assessore alla Sicurezza del comune romagnolo, Jamil Sadegholvaad. Le ordinanze già due anni prima erano state contestate in Procura, che aveva chiesto l’archiviazione di alcune denunce perché «il sindaco non può̀ emanare obblighi o divieto che divengano fattispecie di reato e come tali perseguibili penalmente». Ma questo pare non abbia cambiato le cose.

Il caso di Terni è finito anche su butac.it («Bufale un tanto al chilo»), il noto sito anti-bufale oscurato per qualche giorno nel 2018 da un provvedimento di sequestro emanato in seguito a una querela per diffamazione. «Sia chiaro, il testo di queste ordinanze potrebbe essere soggetto a interpretazioni, ma con le specifiche stradali e con la breve durata del regolamento è ovvio a chiunque che nasce specificatamente per andare a colpire il problema della prostituzione, e non per impedire alle ragazze di vestirsi come vogliono - vi si legge -. È evidente che siamo di fronte al classico caso mediatico sfruttato».

Il sindaco Latini, infine, ha tentato di smorzare una volta per tutte le polemiche: «Voglio chiarire che non c’è stata mai l’intenzione di vietare minigonne o scollature - ha dichiarato a Il Messaggero -. Poi lascio a ciascuno, ovviamente, la libertà di interpretare le parole dell’ordinanza. C’è stato tanto clamore per quanto riguarda il cosiddetto abbigliamento, ma è chiaro che si tratta di un qualche cosa di più di un abbigliamento fatto di scollature e di minigonne. Abbiamo agito solo con l’intenzione di dare alle forze dell’ordine uno strumento per intervenire e impedire fenomeni odiosi come lo sfruttamento della prostituzione. E soprattutto l’ordinanza non lede la dignità delle donne ma a va a loro tutela».

