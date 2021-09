«Il muro della vergogna»: polemiche in Francia per la costruzione di un muro tra Parigi e la banlieue per impedire il passaggio dei consumatori di crack da tempo impiantanti in questa zona del nord-est della capitale. Innalzato venerdì scorso dalla polizia su impulso del ministro dell’Interno Gérald Darmanin, il muro contestato blocca un tunnel che permetteva di passare dalla rue du Chemin-de-Fer (19. arrondissement di Parigi) al comune limitrofo di Pantin.