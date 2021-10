E così, il gruppo Facebook cambierà nome. L’annuncio è stato dato dal CEO della compagnia, Mark Zuckerberg. Il colosso si chiamerà Meta, un po’ per distanziarsi dalle recenti polemiche e beghe legali e un po’ per richiamare la nuova, nuovissima frontiera di Menlo Park: il metaverso.

Il cambio in corsa, va da sé, ha scatenato le più disparate reazioni social. Il Daily Show, un popolarissimo show satirico statunitense, ha modificato il video di presentazione di Zuckerberg. E quando il CEO ha parlato di «connettere le persone», il Daily Show ha mostrato le riprese dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso oltre alle immagini della marcia nazionalista di Charlottesville del 2017. Entrambi gli eventi, giova ricordarlo, furono organizzati via Facebook.

Anche la politica americana si è aggiunta alla conversazione. Alexandria Ocasio-Cortez, membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato di New York, ha definito Facebook (pardon, Meta) un cancro per la democrazia nonché «una macchina di sorveglianza e propaganda globale per rafforzare i regimi autoritari e distruggere la società civile».

Anche i senatori Richard Blumenthal ed Ed Markey non sono stati teneri a livello di parole. Secondo il primo, il cambio di nome è solo un altro sforzo per confondere e distrarre. Soprattutto, «non cancellerà anni di pratiche subdole e disprezzo per la privacy, il benessere dei bambini, la diffusione dell’odio, e genocidio». Il secondo si è spinto perfino oltre, spiegando di non voler accettare il cambio di nome. «Facebook vuole che iniziamo a chiamarlo Meta, ma continueremo a chiamarlo per quello che è, una minaccia alla privacy, alla democrazia e ai bambini».

C’è chi, poi, si è soffermato sul cambio in sé. Sottolineando come il nome scelto, Meta, non sia granché. A maggior ragione se pensiamo che, alle spalle, diverse società di consulenza saranno state pagate profumatamente per arrivare a questa conclusione. Non sono mancati i commenti ironici: la catena di fast food Wendy’s, ad esempio, ha annunciato scherzosamente di aver cambiato il nome in «meat» (carne, ndr) giocando appunto con la nuova denominazione di Meta.

E non è mancata la stilettata di Twitter, con tanto di «lol». Jack Dorsey, il patron, ha pure offerto una spiegazione. Postando il significato principale di meta: «Riferito a se stesso o alle convenzioni del suo genere, autoreferenziale».

