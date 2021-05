Sono sbarcati a Pozzallo, in Sicilia, i 414 migranti che erano a bordo della Sea Eye 4, salvati durante sei interventi di soccorso nel mar Mediterraneo.

Un giovane era stato già trasferito per motivi di salute con una motovedetta della capitaneria di porto di Palermo. Sull’imbarcazione della Ong tedesca vi sono anche circa 150 minorenni, molti non accompagnati.

Lo sbarco nel porto del Ragusano si è svolto secondo i protocolli previsti. Ma per Sea Eye «è stato accompagnato da commenti razzisti delle autorità locali». E inoltre, accusa il responsabile delle operazioni della ong tedesca, Jan Ribbeck, «qui non vengono prese misure proporzionate e umane. I tamponi nasali sono stati ottenuti su un bambino di 8 mesi e su piccoli mentre piangevano: occorre garantire un’azione dignitosa e proporzionata».

Contestazioni, soprattutto per le accusa di razzismo, che non trovano conferme tra forze dell’ordine, militari, medici e volontari presenti sul molo, e che sembrerebbero collegate al rifiuto di una persona di salire sulla Sea Eye 4 «per paura di contrarre il virus».

La replica arriva dal sindaco di Pozzallo: «Gli idioti ci sono dappertutto - commenta Roberto Ammatuna che era presente ad alcune della fasi dello sbarco - magari ci sarà stato un caso frainteso, ma quello che è successo, se è successo, a Pozzallo non è stato un episodio di razzismo. Qui c’è una macchina umanitaria collaudata, che funziona perfettamente su tutti i fronti. Qui c’è grande sensibilità, solidarietà, serenità e umanità».

Sui tamponi fatti ai bambini piccoli, anche di pochi mesi, il sindaco conferma che «è la norma che viene applicata» a tutti gli arrivi, senza limiti di età. La ong ricorda che l’equipaggio aveva già chiesto un porto sicuro lunedì scorso, ma «le autorità italiane hanno reagito solo due giorni dopo e assegnato a Sea Eye Pozzallo, quando la nave era dall’altra parte dell’isola, di fronte al porto di Palermo e così un gran numero di persone ha dovuto dormire altre due notti sui pavimenti in acciaio della Sea Eye 4: gli Stati dell’UE - contesta l’ong tedesca - brutalizzano sempre di più coloro che cercano protezione e molestano coloro che vogliono aiutarli». E dire che lo sbarco era iniziato con un applauso liberatorio da parte dei migranti al posizionarsi del ‘serpentone’ approntato dall’Usmaff per dare il via alle operazioni dei controlli medici a bordo ad opera della sanità marittima.

Tra le prime persone fatte scendere tre donne incinte. Una ha detto ai medici, che ha ringraziato per l’assistenza, di essere all’ottavo mese di gravidanza. La donna è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Modica. I migranti saranno trasferiti per un periodo di quarantena a bordo della nave Aurelia, che già ieri ha raggiunto il porto di Pozzallo.

I minori non accompagnati saranno invece condotti in un centro di accoglienza in provincia di Ragusa. La Sea Eye 4 resterà nel porto di Pozzallo, dove si trova in fermo amministrativo dallo scorso aprile la nave della ong spagnola Open Arms. Sulla ‘assegnazione’ dei migranti il sindaco Ammatuna sottolinea come «in Italia i governatori del centrodestra si rifiutano di avviare una politica di redistribuzione dei migranti» e chiede «al presidente Draghi di mettere il problema fra le priorità dell’agenda politica del suo governo».

Matteo Salvini parla di «numeri inaccettabili per l’Italia che in questo momento ha bisogno di turisti che pagano e non di turisti a pagamento nostro», e che si chiede «perché una nave tedesca che doveva andare a Malta sbarca in Sicilia?». Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, afferma che «strumentalizzare la mia dichiarazione sui naufraghi in mare è un tentativo inutile».

«Ho detto, nel mio intervento di ieri su La7 - precisa - che la Lega è il primo partito in Sicilia e non mi risulta che Matteo Salvini abbia mai auspicato di lasciare i naufraghi in mare. Tutti ricordano che quando Salvini era al Viminale i trafficanti di carne umana sono rimasti disoccupati».

