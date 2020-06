Cambio ai vertici della sanità lombarda. Luigi Cajazzo, 51 anni, dal 2018 direttore generale, resta ma viene destinato a un altro incarico. A prendere il suo posto alla guida della direzione sarà Marco Trivelli, 56 anni, manager storico, attuale direttore degli Spedali Civili di Brescia e in precedenza del Niguarda di Milano.

Chiamato dal governatore Attilio Fontana, Cajazzo, ex poliziotto alla Mobile di Lecco, diventerà invece vice segretario generale della Regione con delega all’integrazione sociosanitaria. Cajazzo «sarà al mio fianco per coordinare tutte le fasi dell’evoluzione della riforma sanitaria» ha annunciato Fontana, ringraziandolo «per il lavoro fin qui svolto in un momento particolarmente difficile», quello dell’emergenza Covid.

«Sono molto onorato per questo nuovo, prestigioso incarico che mi è stato offerto dal presidente Fontana al quale mi dedicherò con molto entusiasmo e ogni mia energia» ha assicurato dal canto suo il manager.

Con il nuovo incarico di Cajazzo e l’arrivo di Trivelli, che sarà nominato ufficialmente lunedì dalla Giunta lombarda, «si rafforza la squadra sociosanitaria della Regione: Trivelli insieme al vice direttore Marco Salmoiraghi e allo stesso Cajazzo lavorerà per attuare l’evoluzione del sistema sanitario a livello di offerta ospedaliera e di assistenza territoriale nella fase post Covid» ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Opposta la visione del vice ministro M5S al Ministero dello sviluppo economico Stefano Buffagni, secondo cui il cambio del direttore generale «è una chiara ammissione di colpa da parte di Fontana che, dopo mesi di vittimismo, accetta la piena responsabilità politica della Lega e il fallimento di questo modello ospedale-centrico».

Per il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fabio Pizzul «dopo i primi scossoni, che sono stati l’affossamento del piano sociosanitario la scorsa settimana e il cambio di rotta sulle Rsa c’è anche a prima sostituzione tra gli uomini che hanno gestito l’emergenza Covid.

Per ora sono cambiamenti che non toccano la politica, che però è la vera responsabile delle scelte compiute durante l’emergenza». Duri, dall’opposizione, anche i 5 Stelle, che parlano di cambiamento «solo di facciata», mentre «Fontana prosegue la via della spartizione politica, nominando come direttore generale della Sanità Marco Trivelli, manager nato all’ombra di Formigoni e cresciuto con Maroni».

Il passaggio di consegne tra Cajazzo e Trivelli è previsto per il 18 giugno. L’avvicendamento tecnico ‘salva’, almeno per il momento, l’assessore al Welfare Giulio Gallera, che resta al suo posto nonostante i rumors su un possibile rimpasto di giunta già nelle prossime settimane. Ipotesi che non trova tuttavia conferme a Palazzo Lombardia.

