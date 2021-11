(aggiornamento 21.25) Accordo raggiunto alla Cop26 di Glasgow. È in corso la votazione sul documento finale articolo per articolo.

L’accordo è stato raggiunto accettando la richiesta dell’India di sostituire il termine «phase out» (uscita) dal carbone per la produzione energetica con il termine «phase down» (diminuzione). Su richiesta dell’India è stata aggiunta la previsione di finanziamenti per sostenere la transizione energetica.

È stato trovato un compromesso sullo scambio internazionale di CO2. Ma la scienza non conosce compromessi. Se la Svizzera utilizzerà questo meccanismo per raggiungere i suoi obiettivi climatici, nel migliore dei casi si arriverà a un gioco a somma zero, sostiene Hofstetter.

Durante la conferenza sul clima, la Svizzera non ha tuttavia presentato una sola misura che possa ridurre significativamente le sue emissioni di CO2, ha deplorato Georg Klingler, esperto di clima di Greenpeace Svizzera. L’ONG critica gli accordi firmati da Berna con i Paesi del sud per raggiungere i suoi obiettivi climatici. È un approccio «ingannevole», sostiene.

La Confederazione non ha sottoscritto l’impegno volto a rinunciare ai motori a combustione, né ha presentato una proposta sul come rendere la piazza finanziaria svizzera rispettosa del clima, e né ha fatto promesse per aiutare maggiormente i Paesi poveri ad affrontare le conseguenze del cambiamento climatico. Per Greenpeace, Berna ha mostrato un impegno «timido».