«Un paziente con un tale livello di potassio dovrebbe essere ricoverato in terapia intensiva, perché l’aritmia che può risultare fatale può svilupparsi in qualsiasi momento», ha aggiunto su Facebook il cardiologo Iarolav Achikhmine.

La figlia di Navalny ha rivolto un appello su Twitter per farlo visitare da un medico. «Consentite a un medico di visitare mio papà», ha scritto la 20.enne Daria Navalnaya, che studia all’università di Stanford, in California, preoccupata per le condizioni del padre che, secondo la portavoce, è in fin di vita.