Joe Biden «è stato chiaro» con Vladimir Putin e ha detto al presidente russo che se la Russia dovesse invadere l’Ucraina gli Stati Uniti e gli alleati risponderanno in modo «deciso» e imporranno «costi severi» a Mosca. Lo afferma la Casa Bianca.

Biden ha poi ribadito al presidente russo che un’invasione dell’Ucraina si tradurrebbe in «molte sofferenze umane».

Nei tentativi di dialogo diretto finora falliti tra Usa e Russia, in una giornata convulsa durante la quale si cerca di evitare l’escalation in Ucraina, si è inserito di nuovo il presidente francese Emmanuel Macron che è anche presidente di turno dell’Unione europea.

Un’ora e 40 minuti di colloquio telefonico con l’omologo Vladimir Putin per sottolineare che un «dialogo sincero» non è compatibile «con un’escalation» della tensione ma che, a quanto è trapelato, non ha fatto granché breccia nella granitica ostinazione del capo del Cremlino. Le accuse contro la Russia sui piani di invasione dell’Ucraina sono «speculazioni provocatorie», ha replicato Putin scagliando la palla nel campo avversario e criticando la consegna «estesa» di «armi moderne» ai Paesi della regione. Ora gli occhi del mondo sono puntati sulla telefonata tra Joe Biden e Vladimir Putin.