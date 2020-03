Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la chiusura di tutte le scuole e le università in Francia a partire da lunedì. Ha inoltre chiesto «alle persone di oltre 70 anni e ai più fragili di rimanere in casa».

Chiudere le frontiere per lottare contro la propagazione del coronavirus sarà probabilmente necessario ma dovrà essere deciso al livello europeo, ha detto il presidente francese. «Avremo senza dubbio misure di controllo, di chiusura delle frontiere (...) ma bisognerà prenderle su scala europea», ha spiegato.

Il coronavirus è «l’emergenza sanitaria più grave degli ultimi 100 anni in Francia», ha detto il presidente francese nel messaggio alla nazione. La «priorità assoluta per la nostra nazione sarà la nostra salute», ha aggiunto, precisando che la Francia utilizzerà «tutti i mezzi necessari» per la salute dei suoi cittadini, «costi quello che costi». Macron ha poi lanciato un appello ai francesi a limitare «allo stretto necessario» i loro spostamenti.