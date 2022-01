Non è affatto un volto nuovo a prendere il timone per i conservatori, che dopo 16 anni hanno perso la cancelleria: l’avvocato finanziario milionario (deputato dal 1994 al 2009, e fatto fuori nel 2002 da capogruppo parlamentare proprio dalla ex cancelliera) è ritornato in politica nel 2018, dopo una decina di anni di assenza. E ha fallito ben due volte nell’impresa di sfilare la guida dei democristiani ai merkeliani.

«Questo partito vive. È attivo. E aspetta da noi una forte leadership e un corso chiaro», ha detto Merz, prendendo la parola alla Adenauer Haus, al Parteitag digitale. Da nuovo capo dell’opposizione, Merz ha fatto subito capire che non ci andrà affatto leggero: «Olaf Scholz non è stato né a Mosca né a Washington. Oggi non solo la Germania e l’Europa, ma il mondo intero è in ansia per l’Ucraina, e tutti i suoi predecessori, a partire da Helmut Schmidt, avrebbero mostrato una cosa: leadership». La Cdu ha dunque come «compito prioritario quello di controllare il governo». Il discorso di Merz è comunque rivolto innanzitutto ai suoi: «Abbiamo subito una pesante sconfitta. Ma non abbiamo perso la fiducia in noi stessi. Dobbiamo immaginare come sarà un governo del futuro con noi. Non ci illudiamo, la strada sarà lunga. Ma dipende anche da noi: se litighiamo, se diamo un’immagine poco chiara, se non siamo all’altezza dei tempi sui temi, la strada sarà molto lunga e non è neanche detto che arriveremo. Ma se siamo aperti a interessati alle discussioni, alla gestione attiva del nostro Paese e dell’Ue, e al miglioramento delle condizioni di vita della nostra gente, si può avere un nuovo inizio. Sono risoluto a cogliere questa nuova chance con voi».