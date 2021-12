«Il Texas ha ufficialmente iniziato a costruire il suo muro. Biden consente politiche per confini aperti e rifiuta di attuare le leggi approvate dal Congresso per mettere in sicurezza i confini», ha aggiunto.

Abbott nei mesi scorsi aveva assicurato che avrebbe continuato l’opera iniziata da Donald Trump. «Tre miliardi di dollari dei contribuenti texani saranno devoluti alla causa. Per il Texas si tratta di un’opera meno costosa di quanto non lo fosse per l’amministrazione Trump in quanto noi non dobbiamo acquistare terreni: sono già in nostro possesso», ha osservato Abbott.