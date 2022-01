Alcune migliaia di persone hanno manifestato oggi pomeriggio a Parigi e in altre città della Francia contro la proposta di legge del governo di un pass vaccinale che arriva in Senato la prossima settimana.

Particolarmente preso di mira dai manifestanti, non particolarmente numerosi, il presidente Emmanuel Macron per l’attacco sferrato in settimana contro i non vaccinati, definiti «irresponsabili», ai quali ha promesso di «rompere le scatole fino in fondo».