Migliaia di persone hanno manifestato nel centro di Londra stamane per protestare contro le misure del lockdown. L’allentamento delle restrizioni in Gran Bretagna era inizialmente previsto per il 21 giugno.

Tuttavia a causa dell’aumento dei casi da ricondurre alla variante Delta, identificata per la prima volta in India, il governo ha deciso di rinviare i piani di almeno 4 settimane.

I manifestanti hanno marciato lungo Hyde Park, attraverso Oxford Street e verso il Parlamento, con le bandiere in mano, per chiedere la fine delle restrizioni. «Il motivo principale per cui mi trovo qui è che questo lockdown è arrivato a scapito della nostra libertà e dei nostri diritti», ha detto Iain McCausland, partito dal Devon, sulla costa sud-occidentale dell’Inghilterra, per partecipare al rally.

«La nostra libertà di riunirci, la nostra libertà di viaggiare e lavorare. Sono davvero molto arrabbiato con il governo, così come tutti qui». Su uno dei cartelli si chiedeva «l’arresto di Hancock», in riferimento al ministro della Sanità beccato mentre baciava l’amante, in violazione delle norme sul distanziamento sociale da lui stesso imposte contro il Covid.

Matt Hancock, figura chiave durante la pandemia, ha annunciato le dimissioni dopo le immagini pubblicate ieri dal Sun.

Hancock era sotto tiro non tanto per «la vicenda personale», ma per aver fatto assumere mesi fa la donna - sposata e con figli come lui - quale consulente del ministero. E per aver violato le regole Covid che al momento dell’abbraccio - ripreso il 6 maggio - imponevano ancora nel Regno il distanziamento da persone non conviventi o estranee alla cerchia familiare.

Javid nuovo ministro della Sanità al posto di Hancock

Scelta immediata e di peso per la sostituzione del ministro britannico della Sanità, Matt Hancock.

Il premier Boris Johnson ha designato come successore Sajid Javid, un veterano del governo Tory di origini familiari pachistane, già - tra l’altro - cancelliere dello Scacchiere e ministro dell’Interno in passato.

Javid si era dimesso da cancelliere dopo le elezioni del 2019 in polemica con l’ex eminenza grigia di Downing Street, Dominic Cummings, frattanto silurato da Johnson.

©CdT.ch - Riproduzione riservata