A pubblicare foto di militari serbi in Bielorussia sono stati alcuni portali. Per il ministro si tratta di un evidente fotomontaggio. «E’ una guerra condotta contro l’Esercito serbo e contro il presidente Aleksandar Vucic», ha detto Vulin citato dai media. La Serbia, ha aggiunto, non si intromette in alcun modo negli affari interni di nessun Paese, compresa la Bielorussia.