Ad ottobre, con il licenziamento del ministro della Cultura, a dicembre con l’arresto del ministro dell’Ambiente Mustapha Aroui, a seguito delle accuse per un presunto traffico di rifiuti illegali con l’Italia, e ad inizio anno con la rimozione del titolare dell’Interno, Taoufik Charfeddine, per una serie di nomine mai approvate dallo stesso primo ministro.

Con questo nuovo esecutivo il premier tenta di attuare con maggiore efficacia il suo programma, che punta ad avviare le riforme e rilanciare l’economia di un Paese in difficoltà, aggravata dalla pandemia, che ha messo in ginocchio il settore turistico, da sempre fondamentale fonte di entrate per la Tunisia.

Lo riportano i media locali, aggiungendo che per disperdere i giovani, che hanno sfidato il coprifuoco in vigore scendendo in strada, e incendiando pneumatici, la polizia ha dovuto far uso di gas lacrimogeni.