Il Consiglio elettorale centrale spagnolo ha deciso di destituire il presidente della Generalitat della Catalogna, Quim Torra, dal suo incarico di deputato di diritto e, a norma di legge, dovrà perciò lasciare anche il suo incarico di presidente della Catalogna.

La decisione è stata presa dopo la sua condanna non definitiva a un anno e mezzo di interdizione dai pubblici uffici per ‘disobbedienza’, per essersi rifiutato di oscurare, durante il periodo elettorale, gli striscioni a sostegno degli indipendentisti in carcere.

La decisione del Consiglio elettorale - spiega la stampa spagnola - si basa sull’applicazione dell’articolo 6.2 della Legge elettorale, che stabilisce che i condannati non possano sedere in Parlamento, anche in presenza di sentenze non definitive. La legge spagnola stabilisce anche che il presidente della Generalitat debba far parte del Parlamento spagnolo.

Le due cariche sarebbero perciò inscindibili, anche se Torra, replicando alla commissione, ha sostenuto che lo Statuto catalano afferma che occorre essere deputato per essere eleggibile come presidente della Generalitat, ma non specifica se tale condizione vada mantenuta per l’intero mandato. La decisione finale sulla sua permanenza o meno al vertice della Catalogna, spetterebbe in questo caso al Parlamento catalano.

La decisione del Consiglio elettorale ha preso le mosse da una risoluzione presentata dal PP, Ciudadanos e Vox già presentata e respinta dalla Giunta elettorale catalana, e ora ripresentata e accolta dal Consiglio elettorale spagnolo. Una decisione che interviene in un momento di grande tensione tra ERC e Junts per Catalunya, dopo il patto di investitura che i repubblicani hanno firmato con il PSOE. Potrebbe dunque - sottolinea la stampa spagnola - avere conseguenze imprevedibili non solo sulla Catalogna ma anche sul governo in gestazione di Pedro Sánchez.

