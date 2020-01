Gli scioperi in Francia contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron stanno per tagliare il traguardo di un mese di proteste e mobilitazioni, cominciate il 5 dicembre e non ancora sopite, e che non hanno risparmiato nemmeno le feste di fine anno.

Una protesta che, seppure in calo, continua a battere ogni record: l’ultimo quello del blocco dell’Opéra de Paris, il più lungo negli ultimi 30 anni e con pensanti conseguenze. Le tre settimane di stop hanno portato finora alla cancellazione di 63 spettacoli e alla perdita di oltre 12 milioni di euro.

I ballerini della celebre istituzione francese - che alla vigilia di Natale avevano danzato sulla scalinata dell’Opéra Garnier nel tentativo di spiegare l’agitazione al pubblico offrendogli anche uno spettacolo - difendono con le unghie e con i denti il loro regime speciale (risalente all’epoca di Luigi XIV), l’unico che consente di andare in pensione a 42 anni. A nulla è servita finora la proposta del governo di far valere la riforma solo per i danzatori reclutati a partire dal 1 gennaio 2022: l’esecutivo pensa a introdurre altre deroghe.

Anche i trasporti e le metro di Parigi funzionano ancora a singhiozzo, nonostante si registri un calo nella partecipazione nella Sncf: la società ferroviaria ha stimato che questo venerdì solo il 6,2% del suo personale ha incrociato le braccia, il tasso più basso dall’inizio degli scioperi, e meno di un terzo (il 31,2%) dei macchinisti. Sabato circoleranno 7 Tgv (alta velocità) su 10, domenica 2 su 3: un dato che dovrebbe agevolare il rientro dalle vacanze di molte famiglie francesi. Ma, passato il weekend, si teme che la protesta possa riprendere con più vigore la prossima settimana, con una nuova mobilitazione interprofessionale prevista per giovedì 9 gennaio e una manifestazione intersindacale per sabato 11.

In vista del nuovo incontro con i sindacati in programma il 7 gennaio, il premier Edouard Philippe ha riunito in mattinata i ministri incaricati della riforma: Lavoro, Transizione ecologica, Salute, Trasporti e il nuovo ‘Mr Pensioni’, Laurent Pietraszewski. Il primo ministro ha fatto il punto della situazione per poi augurarsi che si «giunga il prima possibile a un compromesso».

Nel suo messaggio di auguri di fine anno, il presidente Macron ha ribadito la propria determinazione a portare a termine la riforma per superare i 42 regimi pensionistici diversi, compresi quelli speciali, in favore di un «sistema universale» come misura di giustizia sociale. E ha esortato l’esecutivo a «trovare presto un compromesso». Ma, almeno finora, tra governo e sindacati vige ancora il muro contro muro.

