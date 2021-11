Parlando a nome del gruppo che la Svizzera presiede, la ministra svizzera dell’ambiente ha aggiunto che i cinque paesi che lo compongono approveranno in ogni caso il progetto di dichiarazione finale. Tuttavia, ha sottolineato, «molti dei testi che ci avete presentato oggi sono chiaramente lontani dall’essere il miglior accordo minimo» per gli Stati.

«Non è compito dell’Onu dare prescrizioni sulle fonti energetiche. I paesi in via di sviluppo come l’India vogliono avere la loro equa quota di carbon budget e vogliono continuare il loro uso responsabile dei combustibili fossili». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente dell’India, Bhupender Yadav.

«Ogni paese arriverà ai suoi obiettivi di emissioni al suo passo - ha aggiunto Yadav -. Come può qualcuno aspettarsi che i paesi in via di sviluppo facciano promesse sul carbone e i combustibili fossili?». Per il ministro il cambiamento climatico è dovuto a «stili di vita non sostenibili» e «modelli di spreco di risorse».