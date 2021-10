La disputa tra Usa e Ue è iniziata tre anni fa quando nel 2018 Donald Trump ha imposto dazi del 25% sulle importazioni di acciaio dall’Ue ma negli ultimi mesi si è cercato di stringere i tempi sul negoziato per arrivare ad una intesa prima della fine dell’anno.

Nei giorni scorsi al G20 del Commercio a Sorrento, il commissario Ue Valdis Dombrovskis aveva parlato di un incontro con la rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, per portare avanti il negoziato sulle tariffe di Trump su acciaio e alluminio, assicurando che il lavoro per trovare un accordo «continua».