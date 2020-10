E a farne le spese hanno iniziato ad essere proprio i civili, non solo i militari. Nella notte tra venerdì e sabato, stando alla denuncia di Baku, un razzo armeno ha colpito un’area residenziale di Ganja, la seconda città azera, provocando la morte di almeno 13 civili e oltre 50 feriti. Un attacco che il presidente azero Ilham Aliyev ha definito «un crimine di guerra». «L’Azerbaigian - ha tuonato nell’ennesimo discorso alla nazione - vendicherà sul campo di battaglia le vittime di Ganja. Questa vicenda mostra ancora una volta la natura fascista della leadership armena: non è la prima volta infatti che le nostre città si trovano sotto il fuoco nemico».

Erevan, come da prassi, ha smentito l’attacco e, per bocca della portavoce del ministero della Difesa armeno, Shushan Stepanyan, ha invece incolpato l’Azerbaigian del bombardamento nella notte della capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, Stepanakert. Anche qui a farne le spese sarebbero stati dei civili. Il rimpallo di responsabilità - per l’inosservanza del precedente cessate il fuoco negoziato grazie alla Russia, ma non solo - ormai sembrava inarrestabile.