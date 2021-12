Polizia in allerta a Parigi e nei banlieue in vista del primo comizio elettorale di Eric Zemmour, l’ex polemista di estrema destra candidato alle presidenziali francesi del 2022, che questo pomeriggio interverrà al Palazzo delle Esposizioni di Villepinte, nel dipartimento di Seine-Saint-Denis, alle porte di Parigi.

Inizialmente previsto al teatro Zénith di Parigi, il comizio è stato spostato in un secondo tempo nello spazio più grande di Villepinte, ad una ventina di chilometri da Parigi. Motivo, secondo gli organizzatori, la necessità di maggiore spazio per i militanti attesi sul posto ma anche questioni di sicurezza.

Una cinquantina di organizzazioni tra sindacati, partiti e associazioni hanno lanciato un appello a manifestare dai quartieri di Barbès a La Villette, nel nord di Parigi, per far «tacere» il candidato nazionalista già condannato due volte per istigazione all’odio razziale e il cui video di candidatura, pubblicato sui social il 30 novembre scorso, è stato vietato ai minori di 18 anni per contenuti ritenuti violenti da Youtube.