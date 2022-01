Non è finita la caccia all’uomo in corso dall’alba di stamani, quando due poliziotti sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco in Germania. Durante un ordinario servizio di pattugliamento nel Land della Renania-Palatinato, alle 4 del mattino. Il 38enne Andreas Johannes S. si è consegnato alla polizia, attraverso la sua legale. Mentre un 32enne è stato arrestato davanti a casa sua, a Sulzbach, nel Saarland.

In una foto pubblicata dalla Bild si vede che uno dei due fermati indossa un grembiule da macellaio. Gli agenti uccisi erano una poliziotta di 24 anni ancora in fase di formazione e un commissario di 29 anni. Nell’auto fermata per il controllo avevano trovato della selvaggina nel bagagliaio. A quanto si è appreso il 38.enne fermato, un commerciante di selvaggina, aveva il porto d’armi. I due agenti hanno avuto il tempo di riferire ai colleghi per radio: «loro sparano». Quindi sono stati colpiti, probabilmente anche alla testa. «Quest’ultima circostanza non è stata confermata per ora, ma il fatto che i poliziotti fossero protetti da supporti anti-proiettili per il resto del corpo lo fa immaginare», scrive la Bild. Il commissario ha esploso a sua volta diversi colpi, mentre l’agente di 24 anni non avrebbe neppur impugnato la sua pistola.