Sta facendo il giro del web e creando indignazione un video in cui si vede un poliziotto che prende per il collo un ragazzo cubano. La storia questa volta non arriva dagli Stati Uniti ma da Vicenza, dove lunedì un giovane straniero è stato bloccato da un agente.

La Questura della città veneta ha avviato un’indagine interna per valutare l’operato dell’agente, facendo sapere che si agirà «sulla scorta delle numerose testimonianze raccolte e sui video, non solo quelli sui social e degli amici del giovane, ma anche da altre fonti come le telecamere di sicurezza». «Nessuno dei miei uomini ha comportamenti razzisti - ha sottolineato il questore di Vicenza Antonino Messineo - C’è l’uso della forza ma non della violenza gratuita».