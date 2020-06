Andrzej Duda, l’attuale presidente della Polonia, è risultato in vantaggio al primo turno delle elezioni presidenziali di domenica scorsa con il 43,5% dei voti mentre il suo avversario, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, ha ottenuto il 30,46% delle preferenze.

L’affluenza ai seggi è stata del 64,51%. In cifre reali, per Duda hanno votato 8,5 milioni di polacchi e per Trzaskowski 5,94 milioni. Il ballottaggio è previsto il 12 luglio.