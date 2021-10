Di certo, l’ipotesi di sanzioni contro la Polonia resta più che mai concreta se è vero che nei confronti della Germania, in occasione della sentenza della corte di Karlsruhe sul Quantitative Easing (con la BCE che avrebbe operato al di là dei suoi poteri, secondo i giudici), fu aperta una procedura d’infrazione sebbene Berlino non avesse sostenuto la sentenza. Ma per Varsavia, come per Budapest, i nodi non sono solo giuridici. Lo scontro tra Bruxelles e i due governi sovranisti ormai è totale e ha la trattativa per lo sblocco dei fondi del Next Generation UE - tuttora congelati - come fulcro.