Brutto regalo di Natale per Varsavia. Dopo continue tensioni e un rimpallo di accuse che va ormai avanti da mesi tra l’Unione europea e la Polonia sulla prevalenza del diritto comunitario rispetto a quello dei singoli Stati membri, Bruxelles ieri ha rotto gli indugi e ha comunicato al Governo conservatore del premier Mateus Morawiecki, ritenuto ribelle, l’apertura di una procedura d’infrazione per disobbedienza alla legislazione dell’UE.

Una decisione che secondo il commissario Didier Reynders non sarebbe stata presa a cuor leggero nelle alte stanze dell’Esecutivo comunitario. In parole povere, la Commissione europea ritiene che la Corte polacca abbia violato l’articolo 19.1 del Trattato dell’UE in particolare in due recenti decisioni. Ciò priverebbe delle necessarie garanzie gli imputati davanti ai tribunali polacchi. Ora Varsavia ha due mesi di tempo per correggere il tiro e prendere posizione.

«Dialogo fallito»

«Oggi (ieri per chi legge, ndr. )- ha scritto eloquentemente Reynders su Twitter - stiamo avviando una procedura d’infrazione contro la Polonia per violazioni del diritto dell’UE da parte della sua Corte costituzionale. Abbiamo cercato di dialogare, ma la situazione non migliora. Devono essere rispettati i fondamenti dell’ordinamento giuridico dell’Unione, in particolare il primato del diritto dell’UE». Appunto. In realtà il tira e molla sul fronte giudiziario tra Bruxelles e Varsavia parte da lontano (ne è coinvolta, per la cronaca, anche l’Ungheria). Sullo sfondo c’è il tema dello Stato di diritto, di cui la visione polacca, rispetto a quella comunitaria, appare restrittiva.

«Attacco alla sovranità»

Non si è fatta attendere la risposta dell’Esecutivo polacco. «La tendenza a sviluppare un centralismo burocratico da parte di Bruxelles purtroppo va avanti e bisogna fermarla» ha affermato Morawiecki commentando la decisione. L’avvio della procedura d’infrazione della Commissione europea contro la Polonia è «un attacco alla Costituzione polacca e alla nostra sovranità», ha rilanciato, sempre su Twitter, il vice ministro della Giustizia Sebastian Kaleta.

Quest’ultimo fa riferimento anche alla sentenza di martedì della Corte di Giustizia dell’UE in un caso riguardante la Romania in cui si afferma che in virtù del primato del diritto UE il giudice nazionale può non applicare un verdetto della Corte costituzionale qualora contraria al diritto europeo. Secondo Kaleta, la sentenza della Corte UE sarebbe parte di «un’azione pianificata». Eppure tra Bruxelles e Varsavia, «costrette» a collaborare per risolvere la grave crisi dei migranti esplosa sul confine polacco-bielorusso che potrebbe proseguire per mesi, qualche passo avanti è stato fatto. Anche sul fronte giudiziario L’UE ha infatti archiviato l’infrazione contro la Polonia sul regime pensionistico dei giudici. Qualcosa si sta muovendo.

