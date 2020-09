L’ex presidente ucraino Petro Poroshenko, capo del partito Solidarietà europea, ha annunciato ieri sera su Facebook di essere risultato positivo al Covid-19. Lo riporta il Kyiv Post. «Ho un test positivo per il Covid. Non nel momento giusto. Mi spiace davvero dover interrompere i viaggi nelle regioni», ha scritto Poroshenko. «Negli ultimi sei anni - ha proseguito l’ex capo di Stato ucraino - ho avuto l’abitudine di lavorare anche da malato. Ma questa è una malattia insidiosa... dunque, sono in cura a casa da oggi. Spero in una rapida guarigione e invito tutti gli ucraini a prendersi cura di sé».