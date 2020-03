«Sono guarito, ma sono anche molto incazzato. In questa emergenza abbiamo soppresso molto facilmente le nostre libertà individuali ma non la burocrazia dello Stato. Mi chiedo come sia possibile che si faccia di tutto per rallentare la costruzione di un ospedale che in Lombardia segna la differenza fra la vita e la morte. Mi chiedo come sia possibile sospendere ogni polemica, come ci chiedono, e non farci nemmeno una domanda sul fatto che siamo il paese al mondo con il più alto numero di morti». A parlare, in un’intervista rilasciata a TPI, è Nicola Porro, il conduttore del programma Mediaset di «Quarta Repubblica» che, dimessosi dalla febbre dopo essere stato contagiato da coronavirus, non risparmia ora diverse critiche al sistema.