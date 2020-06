Ventotto migranti salvati in acque internazionali dalla nave Sea Watch e ora a bordo della nave-quarantena Moby Zazà, in rada a Porto Empedocle (Agrigento), sono risultati positivi alla COVID-19. La notizia è confermata ai media italiani dalla Prefettura di Agrigento. I tamponi sui 209 migranti presenti sulla Moby Zazà erano stati effettuati ieri mattina, dopo che uno di loro, sbarcato dalla Sea Watch, era stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Inizialmente si era pensato ad un caso di sospetta tubercolosi, poi il tampone è risultato positivo al coronavirus. Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha scritto su Facebook: «Ventotto migranti positivi alla COVID-19. Sono sulla nave in rada a Porto Empedocle, soluzione che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell’Isola, senza poterli circoscrivere e controllare. Oggi si capisce meglio quella nostra richiesta. E chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo, oggi si renderà conto che avevamo ragione. Nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari importanti al principio della precauzione. Voglio sperare che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la Regione nelle scelte che dovranno essere assunte».