In isolamento l’hotel Paradiso di Diano Marina, in provincia di Imperia, dove un turista di Brembate (Bergamo) è stato trovato positivo al coronavirus. La persona contagiata fa parte di una comitiva di 48 perone. «Stiamo già organizzando con la macchina della Protezione Civile lo sgombero degli ospiti dell’albergo, che verranno riportati subito a Bergamo per la quarantena», ha detto il governatore Giovanni Toti. Il personale dell’albergo farà la quarantena a casa.

«In caso di necessità, anche improvvisa, la Regione Liguria è preparata con rianimazioni potenziate, medici pensionati richiamati in servizio e posti letto aumentati, 65 in più nelle terapie intensive liguri e fino a 250 per i casi non gravi». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb interviene sulle misure messe in campo contro l’epidemia di coronavirus.

«Modello Genova: non è un caso essere stati citati dal premier Conte come esempio per la rinascita del nostro Paese in questi giorni di difficoltà - ha detto il governatore - Non ci faremo cogliere impreparati in caso di emergenza».

Emergenza nel Foggiano

La Procura della Repubblica di Foggia ha aperto un’inchiesta conoscitiva (modello 45), senza ipotesi di reato, in merito ai fatti accaduti a San Marco in Lamis, nel Foggiano, dove è deceduto un 75.enne risultato positivo al coronavirus dopo i funerali che si sono svolti alla presenza di centinaia di persone, alcune delle quali già sottoposte a quarantena. L’emergenza riguarda l’area tra San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico, per la quale ieri il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha detto di temere che possa scoppiare un focolaio, come accaduto in Lombardia nella zona di Codogno, e per questo motivo ha chiesto al governo Conte di far scattare la «zona rossa» per limitare i contagi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata