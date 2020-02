(Aggiornato alle 16.54) - L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ritiene che vi sia una «possibilità realistica» di fermare il coronavirus. Lo ha sottolineato oggi in un briefing con la stampa a Ginevra.

«Se investiamo adesso, abbiamo una possibilità realistica di fermare questa epidemia», ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom. «Non dobbiamo consentire a questo virus di avere spazio», ha aggiunto, spiegando che non si può «sprecare l’opportunità».

«Il primo vaccino per il Coronavirus potrebbe essere pronto in 18 mesi», ha spiegato Adhanom. «Dobbiamo perciò fare di tutto e usare le armi a nostra disposizione per combattere il virus», ha aggiunto.