Un elicottero militare olandese è caduto mentre volava sul Mar dei Caraibi non lontano dall’isola di Aruba, causando la morte di due dei quattro membri dell’equipaggio. Lo scrive il portale di notizie russo in spagnolo Sputnik.

Impegnato nel Consiglio europeo di Bruxelles, il premier olandese Marx Rutte ha detto via Twitter di essere «profondamente commosso per la triste notizia dell’incidente», inviando le sue condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime.

Decollato ieri dal pattugliatore Groningen per una missione di sorveglianza costiera nella zona di Curacao, l’elicottero d’attacco navale NH90 è precipitato in mare per cause che una commissione d’inchiesta dovrà determinare.