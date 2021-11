Il velivolo militare di ultima generazione è stato già al centro di polemiche relative alla sicurezza e ai costi sostenuti dai Paesi che lo hanno adottato per le loro forze armate.

L’incidente, che potrebbe avere cause tecniche o esser dovuto a un errore umano, è avvenuto in acque internazionali e non risultano coinvolti altri velivoli. L’aereo, del modello F-35B, era imbarcato a bordo della portaerei britannica HMS Queen Elizabeth.