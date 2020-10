Le autorità australiane esprimono preoccupazione per il moltiplicarsi di abusi sessuali su minori, in gran parte online, dall’inizio della pandemia di coronavirus, con un numero quasi doppio di arresti e di denunce rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Le cifre ufficiali - riferisce oggi il quotidiano «The Australian» - indicano che tra marzo e settembre il numero di arresti per reati di pedofilia è aumentato del 128%, da 57 tra marzo e settembre dello scorso anno a 130 nello stesso periodo di quest’anno. Nello stesso periodo sono state presentate 1.101 denunce contro predatori che abusavano di minori online - una media di 157 al mese - contro 673 denunce nello stesso periodo del 2019.

Il ministro degli Affari Interni Peter Dutton avverte che gli aggressori usano la pandemia come opportunità per trovare più potenziali vittime tra i minori, i quali trascorrono gran parte del tempo online e sotto supervisione limitata o nulla da parte di adulti. «Questo tipo di criminali sfrutta le restrizioni del lockdown per approfittare di bambini vulnerabili».